Noida News: बीएमडब्यूए चालक की दबंगई, बैरियर तोड़ाकर साेसाइटी में घुसा

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। शहर की सबसे ऊंची हाईराइज सुपरनोवा सोसाइटी के प्रवेश द्वार पर बीएमडब्ल्यू चालक ने बूम बैरियर तोड़कर सोसाइटी में प्रवेश किया और सुरक्षाकर्मियों के साथ बहस करने लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और निवासियों की ओर से आपत्ति जताने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।सेक्टर 126 थाना पुलिस के अनुसार, घटना 1 अक्तूबर की सुबह करीब 5:30 बजे की है, जब सेक्टर 94 स्थित सुपरनोवा सोसाइटी के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी सोसाइटी में आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर उन्हें प्रवेश दे रहे थे। इस दौरान एक युवक प्रवेश द्वार पर अपनी बीएमडब्ल्यू कार से पहुंचा, जहां सुरक्षाकर्मियों ने जब उससे पूछताछ करने का प्रयास किया तो कार चालक सुरक्षाकर्मियों पर भड़क गया। इसके बाद युवक ने बूम बैरियर को तोड़ने का प्रयास किया और गाड़ी रोकने के बाद फिर सुरक्षाकर्मियों से तीखी नोकझोंक हुई, इसका घटना की वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है जब दोनों की बीच बात नहीं बनी तो युवक ने अपनी बीएमडब्ल्यूए कार से बूम बैरियर को तोड़ते हुए सोसाइटी में प्रवेश किया। वहीं थाना पुलिस का कहना है कि घटना में कार चालक का नाम तुषार शर्मा है, जिसने सेक्टर-15 से अपनी कार से होते हुए सुपरनोवा सोसाइटी में जबरन प्रवेश को लेकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ विवाद किया। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।