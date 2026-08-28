Noida News: सेक्टर 63 में चोरी की बिजली से 10 घर हो रहे थे रोशन, प्राथमिकी दर्ज

- 42 किलोवाट से ज्यादा की बिजली चोरी पकड़ी, शिकायत की सूचना पर पहुंची टीममाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। विद्युत विभाग की टीम ने बृहस्पतिवार को सेक्टर-63 जी के फीडर से जुड़े इलाकों में बड़ी कार्रवाई की। जांच के दाैरान 10 घरों से बिजली चोरी पकड़ी गई। जांच में कुल 42.919 किलोवाट की बिजली चोरी सामने आई है। निगम ने बिजली चोरी करने वाले 10 लोगाें के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। अधिशासी अभियंता रेड अमित त्रिपाठी ने बताया प्रवर्तन दल और विभागीय टीम ने उपकेंद्र के क्षेत्र में छापेमारी की। जांच के दौरान एक के बाद एक घर में चोरी की बिजली से उपकरण चलते मिले। पूरे घर की बिजली चोरी से चलाई जा रही थी। निगम ने सभी मामलों में एंटी पावर थेफ्ट थाना सेक्टर-63 में प्राथमिकी दर्ज कराई है। निगम ने उपभोक्ताओं से वैध कनेक्शन और मीटर के माध्यम से ही बिजली का इस्तेमाल करने की अपील की है।