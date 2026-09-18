Noida News: बदहाल सड़क पर बह रहा नाली का पानी

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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर के झुप्पा गांव में मुख्य सड़कें बदहाल हैं। सड़कों पर नाली का पानी बहने से वाहन चालकों, राहगीरों और छात्र-छात्राओं को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से सड़कों की मरम्मत नहीं हुई और करीब एक माह से सफाई भी नहीं हुई है। जयवीर, मलखान, वीरपाल और राजकुमार ने बताया कि शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के साथ टूटी सड़कों की मरम्मत और नई सड़कें बनवाने की मांग की है।



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