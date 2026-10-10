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Noida News: स्वर संगम में डीपीएस ने जीती ट्रॉफी

Sat, 10 Oct 2026 05:44 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 05:44 PM IST
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DPS wins trophy at Swar Sangam
नोएडा डीपीएस के विनर।
फोटो
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-30 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) में इंटर-डीपीएस राष्ट्रीय हिंदुस्तानी गायन संगीत महोत्सव स्वर संगम-2026 का आयोजन किया गया। इसमें देश के विभिन्न शहरों से आईं करीब 35 टीमों के 250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में सूफी समूह गायन, छात्र एकल गायन और शिक्षक एकल भजन की प्रस्तुतियां हुईं। डीपीएस ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती, लेकिन मेजबान होने के कारण यह ट्रॉफी डीपीएस वसंत कुंज को प्रदान की गई। डीपीएस आरके पुरम उपविजेता रहा। प्रधानाचार्य डॉ. एचएस वशिष्ठ ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं।
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