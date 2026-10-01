Noida News: मंडलीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए जिले की टीमें गठित

संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। मेरठ में आयोजित होने वाली मंडलीय स्कूली कबड्डी प्रतियोगिता के लिए गौतमबुद्ध नगर की टीमों का गठन कर लिया गया है। बुधवार को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इटैड़ा गांव स्थित संत विनोवा इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई। इसमें बालक वर्ग अंडर-14, 17 व 19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।जिला स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर मंडलीय स्तर की टीम में जगह बनाने के लिए जोर लगाया। प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न आयु वर्गों में कुल तीन टीमों का गठन किया गया है। चयनित खिलाड़ी अब मेरठ में होने वाली मंडलीय स्कूली कबड्डी प्रतियोगिता में गौतमबुद्ध नगर का प्रतिनिधित्व करेंगे। आयोजकों ने चयनित खिलाड़ियों को आगामी मंडलीय प्रतियोगिता के लिए बधाई दीं।