Noida News: 25 सितंबर को होंगे जिला एथलेटिक्स के ट्रायल

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। नॉलेज पार्क-3 स्थित सिटी हॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 25 सितंबर को जिला एथलेटिक्स ट्रायल होंगे। जिला खेल विभाग और जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सहयोग से सीनियर महिला और पुरुष वर्ग के ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। इसमें जिले के सीनियर वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। खिलाड़ियों को तय समय पर सिटी हॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचना होगा। ट्रायल में खिलाड़ियों की एथलेटिक्स क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाएगा। जिला खेल विभाग और एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से ट्रायल की तैयारियां की जा रही हैं। आयोजकों ने बताया कि ट्रायल का उद्देश्य जिले के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर देना और आगामी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। खिलाड़ियों से समय पर मैदान पहुंचने और जरूरी दस्तावेज साथ लाने की अपील की गई है।