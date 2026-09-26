Noida News: विज्ञापन के चक्कर में हटाया दिशा-सूचक बोर्ड, हादसे का खतरा

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अचानक ब्रेक लगाने को मजबूर होते हैं वाहन चालकसंवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। नोएडा की तरफ से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पहले एग्जिट पर दिशा-सूचक बोर्ड नहीं होने से हादसे का खतरा बना है। आरडब्ल्यूए ने नोएडा प्राधिकरण से यहां दिशा सूचक बोर्ड लगाने की मांग की है।सेक्टर-105, 108, 82, एटीएस हैमलेट, गेझा और भंगेल समेत आसपास के क्षेत्रों में जाने वाले एग्जिट पर विज्ञापन लगाने के चक्कर में दिशा-सूचक बोर्ड हटा दिया गया। इस कारण बाहर से आने वाले चालकों को एग्जिट का पता नहीं चल पाता और वे अंतिम समय में अचानक ब्रेक लगाने या वाहन मोड़ने को मजबूर होते हैं। पहले सेक्टर-105 और सेक्टर-108 की ओर जाने के लिए दिशा-सूचक बोर्ड लगा था।नोएडा के सेक्टर-105 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दिव्य कृष्णात्रेय ने नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके अरोड़ा से यहां रिफ्लेक्टिव दिशा-सूचक बोर्ड लगाने की मांग की है। साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।