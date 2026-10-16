Noida News: डीएचएस इलेवन ने 6 विकेट से मुकाबला जीता

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-113 स्थित वीओसी क्रिकेट मैदान में बृहस्पतिवार को वीओसी वीकडे नाइट सीजन-6 का लीग मैच खेला गया। टीम डीएचएस इलेवन ने 6 विकेट से मुकाबला जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए हाइपरफायर ने 8 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी डीएचएस इलेवन ने 4 विकेट गवां कर 179 रन पर जीत दर्ज की। डीएचएस के आकाश नाबाद 62 रन बनाकर बेस्ट बैटर बने। वहीं, पार्थ 3 विकेट लेकर बेस्ट बॉलर रहे।