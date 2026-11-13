Noida News: किताबों के बीच नशे का कारोबार, वेयरहाउस से 10 लाख का गांजा बरामद

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- किताबों के बीच छिपाकर भेज रहा था गांजा, ओडिशा से दिल्ली के लिए बुक किए गए थे दो पैकेट- एक्सरे जांच में खुला तस्करी का राज, बरामद गांजे की कीमत 10 लाख रुपये कीमत, मैनेजर पूछताछ जारीमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा/दादरी। गांजा तस्करी के लिए तस्कर अब लॉजिस्टिक कंपनियों के वेयरहाउस का उपयोग कर रहे हैं। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के धूम मानिकपुर स्थित स्वास्तिक लॉजिस्टिक कंपनी के वेयरहाउस से पुलिस ने 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई गई है। यह गांजा दो पैकेटों में किताबों के बीच छिपाकर ओडिशा से दिल्ली भेजा जा रहा था।पुलिस को संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी। इसके बाद बादलपुर पुलिस ने वेयरहाउस पहुंचकर दो पैकेटों को रुकवाया। इन पैकेटों की एक्सरे जांच कराई गई। जांच में उनके अंदर मादक पदार्थ होने की पुष्टि हुई। तलाशी लेने पर 20 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। एसीपी पवन कुमार ने बताया कि 13 नवंबर को ये संदिग्ध कंसाइनमेंट रोके गए थे। दोनों पैकेट ओडिशा से दिल्ली के लिए बुक किए गए थे। पुलिस ने गांजे को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।तस्करों ने गांजे को किताबों के बीच छिपाया था। पैकेटों पर ऊपर से किताबें रखी गई थीं। इसका उद्देश्य सामान्य जांच में मादक पदार्थ होने के संदेह से बचना था। लॉजिस्टिक कंपनियों के नेटवर्क के जरिये रोजाना बड़ी संख्या में पैकेट भेजे जाते हैं। ऐसे में सामान्य सामान के साथ मादक पदार्थ छिपाकर भेजने पर तस्करों को भीड़ का फायदा मिलने की आशंका रहती है। पुलिस इसे तस्करी के एक नए तरीके के रूप में देख रही है।