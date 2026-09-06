Noida News: 10वीं मंजिल से गिरकर युवती की मौत मामले में दर्ज हुई प्राथमिकी

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-सेक्टर-142 कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर शुरू की जांचमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। सेक्टर-137 स्थित गुलशन विवांता सोसाइटी में 20 वर्षीय चाइल्ड केयर टेकर की 10वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में मृतका के पिता की शिकायत पर थाना सेक्टर-142 कोतवाली पुलिस ने शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।अमरोहा निवासी जगत सिंह की पुत्री मोनिका गुलशन विवांता सोसाइटी में बच्चे की केयर टेकर के तौर पर काम करती थी। शिकायत के मुताबिक बीते 21 अगस्त 2026 की शाम फ्लैट से नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। पिता जगत सिंह ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में कहा है कि घटना की परिस्थितियां संदिग्ध हैं और उन्हें आशंका है कि उनकी बेटी को किसी व्यक्ति ने नीचे गिराया या फिर उसे कूदने के लिए उकसाया है। पुलिस से मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए घटना के समय फ्लैट में मौजूद व्यक्तियों से पूछताछ करने, सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज, तथा मोबाइल सहित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित कर जांच में शामिल करने का अनुरोध किया है।वहीं कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।