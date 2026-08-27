Noida News: सोसाइटी में गार्डों से गाली-गलौज और अभद्रता करने वाली महिला गिरफ्तार

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- सोसाइटी में खाना लेकर आए डिलीवरी बाॅय को रोकने पर भड़की थी महिला- गार्ड को मारने के लिए उठाई थी लात, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था अभद्रता का वीडियोमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट स्थित आम्रपाली सेंचुरियन पार्क टेरेस होम्स में खाने की डिलीवरी के दौरान डिलीवरी बाॅय को रोकने के लिए हुए विवाद में बिसरख कोतवाली पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार महिला आम्रपाली सेंचुरियन पार्क टेरेस होम्स सोसाइटी में ही रहती है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर शांति भंग की धाराओं में चालान किया है। जांच में पता चला है कि महिला ने घटना के वक्त शराब पी रखी थी।पुलिस जांच में पता चला है कि सोसाइटी में रहने वाली महिला ने मंगलवार रात ऑनलाइन सैनिटरी पैड और खाने का सामान ऑर्डर किया था। डिलीवरी बाॅय सामान लेकर सोसाइटी पहुंचा था। इस दौरान सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड ने सोसाइटी के नियमों के मुताबिक उसे जांच के लिए गेट पर रोक लिया। डिलीवरी ब्वॉय को रोकने की जानकारी मिलते ही महिला सोसाइटी गेट पर पहुंच गई। यहां उसने गार्ड से बहस शुरू कर दी। आरोप है कि महिला ने शराब पी रखी थी। कुछ ही देर में उसने गार्ड के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। करीब 4 मिनट 50 सेकेंड के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी महिला गेट पर खड़े गार्ड्स को गंदी-गंदी गालियां दे रही है।वह तेज आवाज में चीखते हुए अपने फ्लैट का नंबर बताती है और कहती है कि इससे दूर रहना। आरोपी महिला गार्ड को दर्जनों गंदी गालियां देती हैं। वीडियो में महिला अखिलेश यादव नामक व्यक्ति को गाली देती हुई सुनाई दे रही है। वहीं एसीपी सेंट्रल नोएडा कमलेश कांत का कहना है कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई कर चालान किया गया है।