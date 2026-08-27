Noida News: पानी की टंकी में मृत पक्षी मिलने से उठे सवाल

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संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर-1 स्थित ट्विन काउंटी सोसाइटी की पानी की टंकी में मृत पक्षी मिलने के बाद सोसाइटी की सफाई और मेंटेनेंस व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जिस पानी में मरा हुआ पक्षी पाया गया है उसी पानी को निवासी काफी समय से इस्तेमाल कर रहे थे ।निवासी धीरज माहेश्वरी ने बताया कि छत पर जाकर देखने पर पता चला कि सभी टंकियों के ढक्कन खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में मेंटेनेंस शुल्क लिए जाने के बाद भी कई हिस्सों में सीलन, खराब टाइल्स, टूटी दीवारें और खराब लाइट जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि सोसाइटी में वर्तमान समय में कोई एओए नहीं है, जो पहले एओए थी उसके पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है जिसके बाद व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।निवासी पीयूष ने कहा कि स्पष्ट किया जाना चाहिए कि टंकी की सफाई, पानी की गुणवत्ता और सोसाइटी के नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है और एओए के इस्तीफों के बाद यह जिम्मेदारी किस संस्था या एजेंसी के पास है।लोगों की मांग है कि टंकी की सफाई और सैनिटाइजेशन कराया जाए, साथ ही पानी के नमूनों की लैब से जांच कराई जाए।