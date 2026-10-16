Noida News: घर से बिना बताए युवती, नहीं मिला सुराग

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ग्रेटर नोएडा। बिसरख क्षेत्र में रहने वाली एक युवती की बहन मंगलवार को घर से बिना बताए कहीं चली गई। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर परिजनों ने बृहस्पतिवार को बिसरख थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। रोहतास बिहार निवासी बिसरख में किराये पर रहती हैं। युवती कुछ समय पहले ही गांव से अपने बहन के पास आई थी। 13 अक्तूबर को वह घर से बिना कुछ बताए कहीं चली गई। वहीं कोतवाली प्रभारी रंजीत सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो