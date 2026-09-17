Noida News: कार में तोड़फोड़ के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

जेवर में ऑफिस पर हमला करने, कार में तोड़फोड़ करने और क्रिकेट बैट व मोबाइल फोन ले जाने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को पीड़ित ने थाने में दी शिकायत में बताया था कि शिवम, चिंटू, केतन, लाविश और उनके अन्य साथियों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने ऑफिस के बाहर खड़ी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया और क्रिकेट बैट व मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए।शिकायत के आधार पर जेवर पुलिस ने बृहस्पतिवार को कार्रवाई करते हुए चोरोली रोड से तीन वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान लाविश, हरविंद्र उर्फ चिंटू और शिवम के रूप में हुई है। तीनों आरोपी अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के बुढ़ाका गांव के निवासी हैं। ब्यूरो