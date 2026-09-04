Noida News: गलत दिशा से आई स्कूटी ने बाइक सवार में मारी टक्कर
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 07:15 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 07:15 PM IST
विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा। एलजी चौक पर गलत दिशा से आ रही एक स्कूटी की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाहजहांपुर निवासी रवीश पाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 25 अगस्त को सुबह वह अपनी बाइक से एलजी चौक की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गलत दिशा से आ रही एक स्कूटी ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं रवीश पाल का पैर तीन जगह से टूट गया। वहीं कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। ब्यूरो
विज्ञापन