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Noida News: रास्ते में खड़े होने पर हुआ विवाद, महिला घायल

Wed, 14 Oct 2026 09:01 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 09:01 PM IST
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यमुना सिटी (संवाद)।
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गांव धनसिया में रास्ते में खड़े होने को लेकर हुए मामूली विवाद ने तूल पकड़ लिया। आरोप है कि पड़ोसी ने वृद्धा के साथ गाली-गलौज करते हुए धक्का-मुक्की की, जिससे वह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। बीच-बचाव करने पहुंचे परिजनों पर भी हमला करने का प्रयास किया गया। पुलिस के मुताबिक, 9 अक्टूबर की शाम धनसिया निवासी विशाल की मां चंद्रावती घर के बाहर रास्ते में खड़ी थीं। इसी दौरान गांव के आकाश से उनकी टक्कर हो गई। विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज कर उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वह नीचे गिरकर घायल हो गईं। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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