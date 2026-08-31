Noida News: मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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दादरी (संवाद)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की थी। जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया। नगर के रेलवे रोड पर रविवार को सोशल मीडिया पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यूट्यूबर लोगों से बात कर रहा था। ऐसे ही युवक आलम का वीडियो वायरल हो गया। जिसमें आलम यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए खुद को गोरखपुर मंदिर के समीप रसूलपुर गांव का रहने वाला बता रहा है। आलम मुख्यमंत्री पर गलत आरोप लगाकर अभद्र टिप्पणी कर रहा है। कमेंट में लोग पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे है। एसीपी प्रशाली गंगवार ने बताया कि शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी आलम को गिरफ्तार कर लिया है ।