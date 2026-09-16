Noida News: यूजीसी रोलबैक और आरक्षण में संशोधन की मांग को लेकर टंकी पर चढ़े अधिवक्ता
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 07:17 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 07:17 PM IST
विज्ञापन
- यूजीसी रोलबैक और आरक्षण में संशोधन की मांग को लेकर टंकी पर चढ़े अधिवक्ता
- पुलिस अधिकारियों के समझाने पर नीचे उतरे, एडिशनल डीसीपी को सौंपा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
दादरी। यूजीसी रोलबैक और आरक्षण में संशोधन की मांग को लेकर सोमवार को नगर में प्रदर्शन किया गया। नगर और क्षेत्र के लोग जुलूस निकालते हुए तहसील पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कुछ अधिवक्ता और अन्य लोग तहसील परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए नारेबाजी करने लगे।
यूजीसी रोलबैक और आरक्षण में संशोधन की मांग को लेकर जीटी रोड स्थित सूरज फार्म पर एकत्र हुए अधिवक्ता जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे। प्रदर्शन में अधिवक्ताओं के साथ अन्य लोग भी शामिल रहे। तहसील पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसकी सूचना मिलने पर एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार, एसीपी प्रशाली गंगवार और प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने टंकी पर चढ़े लोगों से नीचे आने का अनुरोध किया। टंकी से नीचे उतरने के बाद प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पीतांबर शर्मा, कपिल शर्मा, अभिषेक मैत्रेय, परमानंद शर्मा, अशोक पंडित, प्रदीप शर्मा, परमानंद कौशिक, रामदत्त शर्मा, सतपाल बजरंगी, राजीव दीक्षित आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
- पुलिस अधिकारियों के समझाने पर नीचे उतरे, एडिशनल डीसीपी को सौंपा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
दादरी। यूजीसी रोलबैक और आरक्षण में संशोधन की मांग को लेकर सोमवार को नगर में प्रदर्शन किया गया। नगर और क्षेत्र के लोग जुलूस निकालते हुए तहसील पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कुछ अधिवक्ता और अन्य लोग तहसील परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए नारेबाजी करने लगे।
यूजीसी रोलबैक और आरक्षण में संशोधन की मांग को लेकर जीटी रोड स्थित सूरज फार्म पर एकत्र हुए अधिवक्ता जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे। प्रदर्शन में अधिवक्ताओं के साथ अन्य लोग भी शामिल रहे। तहसील पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसकी सूचना मिलने पर एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार, एसीपी प्रशाली गंगवार और प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने टंकी पर चढ़े लोगों से नीचे आने का अनुरोध किया। टंकी से नीचे उतरने के बाद प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पीतांबर शर्मा, कपिल शर्मा, अभिषेक मैत्रेय, परमानंद शर्मा, अशोक पंडित, प्रदीप शर्मा, परमानंद कौशिक, रामदत्त शर्मा, सतपाल बजरंगी, राजीव दीक्षित आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन