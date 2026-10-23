Noida News: निर्माणाधीन बिल्डिंग के 22वीं मंजिल से गिरकर श्रमिक की मौत, हंगामा

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संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। सेक्टर-115 स्थित आइवरी काउंटी की निर्माणाधीन बिल्डिंग के 22वीं मंजिल से गिरकर श्रमिक जावेद हुसैन (25) की मौत हो गई। बृहस्पतिवार रात करीब 8 बजे हुए घटनाक्रम के बाद अन्य श्रमिकों ने जावेद को धक्का देकर नीचे गिराने का आरोप लगाया। आरोप है कि बिल्डर प्रबंधन ने शव को वहां से गायब कर दिया। शुक्रवार सुबह तक शव नहीं मिलने पर नाराज परिजनों और अन्य श्रमिकों ने हंगामा कर दिया। मौके पर कई थानों की पुलिस, थाना प्रभारी, एसीपी और एडीसीपी पहुंचे। करीब तीन घंटे तक श्रमिक नारेबाजी करते रहे।सुबह पुलिस की मौजूदगी में बिल्डर प्रबंधन की ओर से जावेद का शव सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल के मोर्चुरी में रखे जाने की जानकारी दी गई है। साथ ही परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा दिलाने के आश्वासन पर मामला शांत कराया गया। साथी उस्मान के मुताबिक वह और जावेद मूल रूप से दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल के निवासी थें। और दोनों निर्माणाधीन सोसाइटी में मजदूरी करते थे। बृहस्पतिवार देर रात जावेद की 22वीं मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई। हालांकि काउंटी प्रबंधन के अनुसार उनको जावेद का शव 12 वीं मंजिल पर मिला।उनके साथ काम करने वाले शाहिद और सैफ ने बताया कि बृहस्पतिवार रात वह जावेद को चलने के लिए कहे तो उसने कहा कि कुछ काम बाकी है पूरा करके आता हूं। उस समय वहां जावेद, बिल्डर प्रबंधन की तरफ से कंचन, हरिशंकर और बिल्डर स्टाफ का एक आदमी मौजूद था। कमरे पर आने के बाद पूरी रात हम लोग उसे फोन करते रहे लेकिन मोबाइल ऑफ आ रहा था। शुक्रवार सुबह जब हम वहां पहुंचे तो हमें अंदर जाने से मना किया जाने लगा। जब हम जबरदस्ती अंदर गए कि हमारा साथी गायब है। हमें बताया गया कि वह 12 वीं मंजिल पर है सीढ़ियों से चले जाओ। जब हम जाने लगे इसी बीच प्रबंधन के लोग उसे एंबुलेंस में भरकर तेजी से भाग गए।जावेद के सहयोगी महफूज आलम ने घटना की परिस्थितियों पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि हादसा रात आठ बजे के बाद हुआ। जावेद साइट इंचार्ज (फोरमैन) था और उस समय वहां उसका कोई काम नहीं था। हमारा काम 24वीं मंजिल पर चल रहा था। 23वीं और 24वीं मंजिल पर सेफ्टी नेट लगा हुआ है। ऐसे में वह 22वीं मंजिल से कैसे गिरा, इसकी जांच होनी चाहिए। जावेद का मोबाइल फोन फ्लाइट मोड में मिलने की बात भी कही और इतने ऊपर से गिरने के बावजूद उसका मोबाइल पर कोई खरोच नहीं आया।हंगामे की सूचना पर एडीसीपी अभय कुमार मिश्रा, दो एसीपी और पांच थाना प्रभारियों समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एडीसीपी अभय कुमार मिश्रा ने बताया परिजनों को समझा बुझाकर करीब दो घंटे बाद मुआवजे के आश्वासन पर हंगामा शांत हुआ। उनका कहना है कि परिवार की ओर से तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जाएगी।