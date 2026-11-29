Noida News: रोडवेज बसें हटने के बाद भी परी चौक पर जाम बरकरार
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 06:10 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 06:10 PM IST
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फोटो
- सड़क पर निजी बसों का जमावड़ा, यातायात पुलिस नहीं लगा पा रही अंकुश
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। परी चौक पर जाम की समस्या दूर करने के लिए रोडवेज बसों के संचालन की व्यवस्था कई बार बदली गई। शुरुआत में सिटी पार्क के सामने बस अड्डा बनाया गया। यहां टिकट खिड़की, बस स्टैंड और शौचालय समेत जरूरी सुविधाएं विकसित की गईं। हालांकि, कुछ दिन बाद बसें फिर परी चौक से सवारियां भरने लगीं।
इसके बाद बसों को अंसल मॉल के सामने से संचालित किया गया। करीब छह माह बाद तुगलपुर के व्यापारियों के विरोध पर यह व्यवस्था भी बंद कर दी गई। फिर परी चौक स्थित पार्क के बीच से बसों के निकलने और सवारियां बैठाने की व्यवस्था बनाई गई। इसके बावजूद समस्या बनी हुई है। निर्धारित स्थान पर सवारियां नहीं मिलने से चालक अंसल मॉल और परी चौक से ही सवारियां बैठा रहे हैं। परी चौक पर बस खड़ी करने पर चालान किए जा रहे हैं। बसों को पी-3 सेक्टर के गोलचक्कर से निकालने के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन जाम का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।
पुलिस चौकी के सामने डग्गामार बसों का जमावड़ा
परी चौक पर पुलिस चौकी के सामने निजी और डग्गामार बसों का जमावड़ा लगा रहता है। चालक सड़क पर ही बसें खड़ी कर सवारियां बैठाते हैं। इससे सड़क जाम की स्थिति बन जाती है। इसके बावजूद यातायात पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
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वर्जन
परी चौक पर रोडवेज बसों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इससे रोडवेज को हर माह लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। - समीना अंजुम, एआरएम, ग्रेटर नोएडा डिपो
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- सड़क पर निजी बसों का जमावड़ा, यातायात पुलिस नहीं लगा पा रही अंकुश
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। परी चौक पर जाम की समस्या दूर करने के लिए रोडवेज बसों के संचालन की व्यवस्था कई बार बदली गई। शुरुआत में सिटी पार्क के सामने बस अड्डा बनाया गया। यहां टिकट खिड़की, बस स्टैंड और शौचालय समेत जरूरी सुविधाएं विकसित की गईं। हालांकि, कुछ दिन बाद बसें फिर परी चौक से सवारियां भरने लगीं।
इसके बाद बसों को अंसल मॉल के सामने से संचालित किया गया। करीब छह माह बाद तुगलपुर के व्यापारियों के विरोध पर यह व्यवस्था भी बंद कर दी गई। फिर परी चौक स्थित पार्क के बीच से बसों के निकलने और सवारियां बैठाने की व्यवस्था बनाई गई। इसके बावजूद समस्या बनी हुई है। निर्धारित स्थान पर सवारियां नहीं मिलने से चालक अंसल मॉल और परी चौक से ही सवारियां बैठा रहे हैं। परी चौक पर बस खड़ी करने पर चालान किए जा रहे हैं। बसों को पी-3 सेक्टर के गोलचक्कर से निकालने के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन जाम का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।
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पुलिस चौकी के सामने डग्गामार बसों का जमावड़ा
परी चौक पर पुलिस चौकी के सामने निजी और डग्गामार बसों का जमावड़ा लगा रहता है। चालक सड़क पर ही बसें खड़ी कर सवारियां बैठाते हैं। इससे सड़क जाम की स्थिति बन जाती है। इसके बावजूद यातायात पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
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परी चौक पर रोडवेज बसों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इससे रोडवेज को हर माह लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। - समीना अंजुम, एआरएम, ग्रेटर नोएडा डिपो