Noida News: जुआ खेलते छह गिरफ्तार, 12 हजार बरामद

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-24 थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुआ खेलते छह लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग गंदे नाले की पटरी पर पार्क के पीछे जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 12 हजार रुपये नकद और 52 ताश के पत्ते बरामद किए हैं। थाना प्रभारी उमेश नैथानी के मुताबिक, पुलिस टीम गश्त कर रही थी। मोरना जाने वाले रास्ते पर जुआ खेलने की सूचना मिलने पर टीम ने घेराबंदी कर सभी को पकड़ा। मौके से जुए की फड़ पर रखे 6,700 रुपये और तलाशी में 5,300 रुपये मिले। गिरफ्तार आरोपियों में मोरना निवासी सलमान खान, रिजवान, विकास, सुजीत, नरेंद्र और रिंकू शामिल हैं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।