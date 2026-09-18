Noida News: फोन पर बात करना पड़ा भारी, बाइक सवार बदमाशों ने तीन लोगों से मोबाइल छीना

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संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। शहर में बाइक सवार बदमाशों ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मोबाइल झपटमारी और लूट की वारदातों को अंजाम दिया। सेक्टर-76 मेट्रो स्टेशन के पास ऑटो का इंतजार कर रहे युवक से मोबाइल झपट लिया गया। वहीं, एडोब चौराहे के पास दो दोस्तों से बाइक सवार बदमाशों ने दो मोबाइल छीन लिए। बरौला में बाइक खराब होने पर भाई से फोन पर बात कर रहे युवक से मारपीट कर मोबाइल और रुपये छीनने का आरोप है। तीनों मामलों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।