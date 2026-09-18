Noida News: फोन पर बात करना पड़ा भारी, बाइक सवार बदमाशों ने तीन लोगों से मोबाइल छीना
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 09:02 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 09:02 PM IST
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- बाइक सवार बदमाशों ने तीन जगहों पर मोबाइल छीने, पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही
संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। शहर में बाइक सवार बदमाशों ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मोबाइल झपटमारी और लूट की वारदातों को अंजाम दिया। सेक्टर-76 मेट्रो स्टेशन के पास ऑटो का इंतजार कर रहे युवक से मोबाइल झपट लिया गया। वहीं, एडोब चौराहे के पास दो दोस्तों से बाइक सवार बदमाशों ने दो मोबाइल छीन लिए। बरौला में बाइक खराब होने पर भाई से फोन पर बात कर रहे युवक से मारपीट कर मोबाइल और रुपये छीनने का आरोप है। तीनों मामलों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
- ऑटो का इंतजार कर रहे युवक से मोबाइल छीना: दिल्ली के न्यू अशोक नगर निवासी निखिल सरोहा ने सेक्टर-113 थाने में शिकायत दी। शिकायतकर्ता के मुताबिक बुधवार को वह सेक्टर-76 मेट्रो स्टेशन के पास ऑटो का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान केटीएम बाइक पर सवार दो युवक पहुंचे और उनका मोबाइल झपटकर फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को मोबाइल के दोनों आईएमईआई नंबर उपलब्ध कराए हैं।
एडोब चौराहे पर दो दोस्तों से मोबाइल छीने : सेक्टर-51 हाेशियारपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार पिज्जा डिलीवरी का काम करते हैं। उन्होंने सेक्टर-24 थाना पुलिस को बताया कि मंगलवार रात वह अपने दोस्त के साथ एडोब चौराहे के पास खड़े थे। तभी पीछे से बाइक पर आए दो युवकों ने दोनों के हाथ से मोबाइल छीन लिए। दोनों ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।
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बाइक खराब होने पर युवक से मारपीट का आरोप : सेक्टर-49 के बरौला निवासी सोनू कुमार ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को कंपनी से छुट्टी के बाद वह बाइक से घर लौट रहे थे। बुद्ध बाजार स्थित शराब के ठेके के पास उनकी बाइक खराब हो गई। उन्होंने मोबाइल से भाई को फोन कर मौके पर बुलाया। आरोप है कि इसी दौरान तीन-चार लोग वहां पहुंचे और उससे पूछताछ करते हुए मारपीट करने लगे। इस दौरान मोबाइल और रुपये गिर गए। सोनू ने आशंका जताई कि आरोपी उसके रुपये भी लेकर चले गए। सेक्टर-49 थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एसीपी राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। शहर में बाइक सवार बदमाशों ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मोबाइल झपटमारी और लूट की वारदातों को अंजाम दिया। सेक्टर-76 मेट्रो स्टेशन के पास ऑटो का इंतजार कर रहे युवक से मोबाइल झपट लिया गया। वहीं, एडोब चौराहे के पास दो दोस्तों से बाइक सवार बदमाशों ने दो मोबाइल छीन लिए। बरौला में बाइक खराब होने पर भाई से फोन पर बात कर रहे युवक से मारपीट कर मोबाइल और रुपये छीनने का आरोप है। तीनों मामलों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
- ऑटो का इंतजार कर रहे युवक से मोबाइल छीना: दिल्ली के न्यू अशोक नगर निवासी निखिल सरोहा ने सेक्टर-113 थाने में शिकायत दी। शिकायतकर्ता के मुताबिक बुधवार को वह सेक्टर-76 मेट्रो स्टेशन के पास ऑटो का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान केटीएम बाइक पर सवार दो युवक पहुंचे और उनका मोबाइल झपटकर फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को मोबाइल के दोनों आईएमईआई नंबर उपलब्ध कराए हैं।
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एडोब चौराहे पर दो दोस्तों से मोबाइल छीने : सेक्टर-51 हाेशियारपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार पिज्जा डिलीवरी का काम करते हैं। उन्होंने सेक्टर-24 थाना पुलिस को बताया कि मंगलवार रात वह अपने दोस्त के साथ एडोब चौराहे के पास खड़े थे। तभी पीछे से बाइक पर आए दो युवकों ने दोनों के हाथ से मोबाइल छीन लिए। दोनों ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।
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बाइक खराब होने पर युवक से मारपीट का आरोप : सेक्टर-49 के बरौला निवासी सोनू कुमार ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को कंपनी से छुट्टी के बाद वह बाइक से घर लौट रहे थे। बुद्ध बाजार स्थित शराब के ठेके के पास उनकी बाइक खराब हो गई। उन्होंने मोबाइल से भाई को फोन कर मौके पर बुलाया। आरोप है कि इसी दौरान तीन-चार लोग वहां पहुंचे और उससे पूछताछ करते हुए मारपीट करने लगे। इस दौरान मोबाइल और रुपये गिर गए। सोनू ने आशंका जताई कि आरोपी उसके रुपये भी लेकर चले गए। सेक्टर-49 थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एसीपी राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है।