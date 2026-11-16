Noida News: दिवाली मनाकर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत

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दनकौर (संवाद)। दिवाली पर अपने गांव गया युवक वापस गाजियाबाद स्थित जीजा के घर लौटते समय यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गया। कानपुर देहात निवासी अजय कुमार (23) गाजियाबाद में अपने जीजा के साथ रहते था और नोएडा स्थित एक कंपनी में नौकरी करता था। दिवाली के मौके पर वह बाइक से अपने घर गया था। सोमवार सुबह करीब छह बजे वह गांव से वापस गाजियाबाद लौट रहा था। इसी दौरान यमुना एक्सप्रेसवे पर दनकौर क्षेत्र में स्पोर्ट्स सिटी के नजदीक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। अजय को उपचार के लिए ग्रेटर नोएडा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।