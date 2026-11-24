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- एडीसीपी ट्रैफिक की ओर से की जा रही मामले की जांचमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। सूरजपुर घंटा चौक पर वर्दी की जिम्मेदारी निभाते हुए नंबर प्लेट ढकी कार का चालान काटना ट्रैफिक कांस्टेबल को भारी पड़ गया। कार सवार युवक ने कार्रवाई होने पर अपने पिता प्रभारी निरीक्षक नॉलेज पार्क कोतवाली विनोद कुमार को फोन कर दिया। आरोप है कि मौके पर पहुंचे पुलिस इंस्पेक्टर ने ट्रैफिक कर्मी से अभद्रता की। इसके बाद ट्रैफिककर्मी को ही ड्यूटी से लाइन हाजिर कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक कांस्टेबल को वरिष्ठ अधिकारियों से अभद्रता के आरोप में लाइन हाजिर किया गया है। मामले की जांच एडीसीपी ट्रैफिक मनीषा सिंह द्वारा की जा रही है।ट्रैफिक कर्मी का आरोप है कि युवक के फोन करने पर प्रभारी निरीक्षक नॉलेज पार्क कोतवाली विनोद कुमार मौके पर पहुंचे। बताया गया है कि हेड कांस्टेबल नकुल 16 नवंबर की शाम सूरजपुर घंटा चौक पर तैनात थे। इसी दौरान यामाहा तिराहा की तरफ से आ रही हुंडई क्रेटा कार को रुकने का इशारा किया गया। कार रुकने पर उसकी आगे और पीछे की दोनों नंबर प्लेट ढकी हुई थीं। चालक को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहा गया, लेकिन वह बाहर नहीं आया। इसके बाद यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर कार का चालान कर दिया गया।कार ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में प्रतिबंधित श्रेणी की बीएस-4 डीजल गाड़ी थी और इससे पहले भी उसका चालान हो चुका था। कार्रवाई से नाराज युवक ने अपने इंस्पेक्टर पिता को फोन किया। इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे। इस दौरान एसओजी टीम को भी बुलाया गया। इस दौरान कांस्टेबल ने घटना की जानकारी टीआई और टीएसआई को दी। इसके बावजूद इंस्पेक्टर की ओर से कांस्टेबल के साथ अभद्रता की गई।