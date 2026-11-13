Noida News: बंद फ्लैट में लगी आग, मचा हड़कंप, जनहानि नहीं

- समय रहते आग पर पाया गया काबू, वर्षों से बंद पड़ा था फ्लैटमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की इकोविलेज-2 सोसायटी में शुक्रवार को एक फ्लैट की बालकनी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग टावर ए-2 की आठवीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में लगी थी। धुआं और आग की लपटें देखकर सोसायटी के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।सूचना मिलने पर बिसरख कोतवाली पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि दमकल की टीम के आने से पहले ही सोसाइटी की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। बिसरख थाना क्षेत्र की इस घटना को लेकर पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मीडिया सेल के अनुसार जिस फ्लैट की बालकनी में आग लगी थी, वह कई वर्षों से बंद पड़ा था। आग बालकनी में लगी थी, जिसे समय रहते बुझा दिया गया था। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।