Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dfsg

Noida News: बंद फ्लैट में लगी आग, मचा हड़कंप, जनहानि नहीं

Fri, 13 Nov 2026 08:41 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 08:41 PM IST
विज्ञापन
dfsg
फोटो
विज्ञापन

- समय रहते आग पर पाया गया काबू, वर्षों से बंद पड़ा था फ्लैट
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की इकोविलेज-2 सोसायटी में शुक्रवार को एक फ्लैट की बालकनी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग टावर ए-2 की आठवीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में लगी थी। धुआं और आग की लपटें देखकर सोसायटी के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलने पर बिसरख कोतवाली पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि दमकल की टीम के आने से पहले ही सोसाइटी की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। बिसरख थाना क्षेत्र की इस घटना को लेकर पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मीडिया सेल के अनुसार जिस फ्लैट की बालकनी में आग लगी थी, वह कई वर्षों से बंद पड़ा था। आग बालकनी में लगी थी, जिसे समय रहते बुझा दिया गया था। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed