Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dfsg

Noida News: प्लॉट के फर्जी जीपीए मामले में महिला की अग्रिम जमानत खारिज

Tue, 10 Nov 2026 06:23 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 06:23 PM IST
विज्ञापन
dfsg
(अदालत से)
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर-61 स्थित आवासीय प्लॉट को लेकर फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) बनाने के मामले में अदालत ने आरोपी मीनू की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।


थाना सेक्टर-58 में 5 अप्रैल 2026 को अनु मल्हान की तहरीर पर मीनू, राजपाल और रोहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें धोखाधड़ी, कूटरचना और षड्यंत्र की धाराएं लगी हैं। आरोप है कि वादिनी को आवंटित प्लॉट पर फर्जी जीपीए के आधार पर लीज डीड कराई गई और निर्माण शुरू करा दिया गया था। फरवरी 2024 में जानकारी मिलने पर वादिनी ने प्राधिकरण में शिकायत की थी। 15 जून 2005 की जीपीए दिल्ली के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज नहीं मिली। उस पर गवाह के रूप में राजपाल और रोहन के हस्ताक्षर बताए गए। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता घटना 1995 की बताई गई है और रिपोर्ट 31 वर्ष बाद लिखाई गई। वादिनी ने प्लॉट 1995 में ही चांद सहगल को बेच दिया था। जिन्होंने 2005 में इसे मीनू को बेचा। प्राधिकरण ने 2021 में लीज डीड मीनू के नाम की थी। अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया मीनू की संलिप्तता प्रतीत होती है और अपराध गंभीर प्रकृति का है। सहअभियुक्त गंगाशरण की जमानत अर्जी 28 जुलाई 2026 को खारिज हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed