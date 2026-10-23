Noida News: साइबर ठगों ने त्योहारी सीजन में बिछाया सस्ते ड्राई फ्रूट और गिफ्ट वाउचर का जाल

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-त्योहारी सीजन में फर्जी शॉपिंग विज्ञापनों से सावधान रहने की सलाह-ब्रांड के लोगो और तस्वीरों के जरिए लोगों को जाल में फंसा रहे ठगमोहम्मद बिलालग्रेटर नोएडा। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढ़ने के साथ साइबर ठगों ने भी लोगों को निशाना बनाने के नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। सस्ते दाम पर ड्राई फ्रूट बेचने, शॉपिंग गिफ्ट कार्ड और गिफ्ट वाउचर देने के नाम पर लोगों को ठगने के लिए साइबर ठगों ने जाल डालना शुरू कर दिया है।एसीपी साइबर विवेक रंजन ने बताया कि त्योहारी सीजन में साइबर ठग सक्रिय हो जाते हैं। ठग लोकप्रिय शॉपिंग ब्रांड के नाम, लोगो, उत्पादों की तस्वीर और आकर्षक सेल विज्ञापनों की नकल कर ऐसे ऑफर तैयार करते हैं, जो पहली नजर में असली लगते हैं। ग्राहक कम कीमत और भारी छूट के लालच में विज्ञापन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद उन्हें असली वेबसाइट जैसी दिखने वाली फर्जी साइट पर पहुंचाकर खरीदारी के नाम पर भुगतान करा लिया जाता है। रकम ठगों के खाते में पहुंचने के बाद ग्राहक को न तो सामान मिलता है और न ही वाउचर का लाभ। साइबर सुरक्षा जागरूकता के तहत लोगों को ऐसे फर्जी विज्ञापनों से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।