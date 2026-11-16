Noida News: डिस्पैच के लिए निकले 482 कार्टन रास्ते से गायब, कर्मचारी पर शक

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर-63 स्थित एक कंपनी से प्रेषण के लिए निकले 482 खाली गत्ते के कार्टन गंतव्य तक नहीं पहुंचे। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक ने पैकेजिंग विभाग के इंचार्ज पर माल चोरी का संदेह जताया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। हरियाणा के पानीपत निवासी प्रवीण सिंह फैशन एलएलपी कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक और एचआर हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि एटा निवासी कौशल दीक्षित पैकेजिंग विभाग का इंचार्ज है। कौशल की जिम्मेदारी माल की पैकिंग और उसे संबंधित स्थान पर भेजने की है।12 नवंबर को कौशल ने 482 खाली गत्ते के कार्टन भेजने के लिए चालान तैयार कराया था। इन्हें कंपनी की डी ब्लॉक शाखा से सेक्टर-65 स्थित बीआरवीएस एक्सपोर्ट पहुंचाया जाना था। आगरा मुंबई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से एक कंटेनर मंगाया गया था।