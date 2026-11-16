Noida News: चंद कदम बचाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे वाहन चालक

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नोट- फोटो हैं। अभियान पार्ट-1। ऑनलाइन कृपया 11 बजे तक न करें।-शहर में कई जगहों पर विपरीत दिशा में दौड़ रहे वाहन, रोकने के इंतजाम भी ध्वस्त पड़े-ट्रैफिक पुलिस की भी नहीं दिख रही सख्ती, मुख्य सड़कों पर भी खुलेआम टूट रहे नियममाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। शहर की सड़कों पर कुछ वाहन चालकों के लिए यातायात नियमों का कोई मायने नहीं रह गया है। जरा-सी दूरी बचाने के लिए वे अपनी ही नहीं, दूसरों की जिंदगी भी दांव पर लगाने से गुरेज नहीं कर रहे। शॉर्टकट के चक्कर में सड़कों पर खुलेआम दौड़ते ये वाहन चालक विपरीत दिशा को ही अपना रास्ता बना रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि शहर की प्रमुख सड़कें भी इससे अछूती नहीं हैं। इन्हें रोकने के लिए प्राधिकरण के इंतजाम ध्वस्त हो चुके हैं और ट्रैफिक पुलिस की सख्ती भी नदारद है।