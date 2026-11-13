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Noida News: सफेद कार ने बाइक में मारी टक्कर, घायल की हालत गंभीर

Fri, 13 Nov 2026 08:32 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 08:32 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-18 में एचडीएफसी बैंक के पास तेज रफ्तार सफेद कार ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार फूल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। फूल सिंह के बेटे सोनू ने सेक्टर-20 थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, तीन नवंबर को फूल सिंह बाइक से घर लौट रहे थे तभी यह घटना हुई। कार की टक्कर से वह सड़क पर गिर गए। हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन समेत फरार हो गया। राहगीरों ने घायल फूल सिंह को नजदीक के अस्पताल पहुंचाया। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज से चालक की तलाश जारी है।
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