Noida News: फ्लैट दिलाने के नाम पर उज्बेकिस्तान के डॉक्टर से 2.65 करोड़ की ठगी

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर-107 स्थित एक सोसाइटी में दो फ्लैट दिलाने का भरोसा देकर उज्बेकिस्तान के एक डॉक्टर से 2.65 करोड़ रुपये ठग लिए गए। आरोप है कि कारोबारी साझेदार ने यह रकम लेने के बाद दोनों फ्लैट अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करा दिए। डॉक्टर के विरोध करने पर उन्हें कथित तौर पर धमकी भी दी गई।गाजियाबाद के बंथला गांव निवासी डॉ. जयवीर सिंह उज्बेकिस्तान के नागरिक हैं। उनकी मैसर्स एमएलआर मेडिकेयर कंपनी में रमेश एल वर्ष 2018 से साझेदार हैं। दोनों चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद-बिक्री का कारोबार करते हैं। शिकायत के अनुसार, वर्ष 2019 में रमेश ने डॉ. जयवीर को नोएडा के प्रतीक एडिफिस सोसायटी में दो फ्लैट खरीदने का प्रस्ताव दिया था। कंपनी के बैंक खाते से फ्लैट बुक कराए गए थे। रमेश ने कर बचाने का हवाला देकर डॉ. जयवीर से 2.65 करोड़ रुपये लिए।