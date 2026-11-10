Noida News: सेक्टर-69 की निजी कंपनी से सामान चोरी

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-69 स्थित कैमवैल्यू सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से चोरों ने सामान चोरी कर लिया। घटना 26 अक्तूबर की रात को हुई थी। कंपनी के निदेशक शशांक रुस्तगी की शिकायत पर सोमवार को फेज-3 थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शशांक रुस्तगी ने पुलिस को बताया कि चोर कंपनी परिसर से सामान ले गए। घटना की जानकारी होने पर कंपनी प्रबंधन ने पुलिस से शिकायत की थी। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस कंपनी परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।