फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dfsg

Noida News: कार सवार दो युवकों ने गार्ड को पीटा

Fri, 23 Oct 2026 08:21 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 08:21 PM IST
विज्ञापन
dfsg
नोएडा। सेक्टर-61 में बृहस्पतिवार देर रात कार सवार दो युवकों ने गार्ड के साथ मारपीट की। शुक्रवार को आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सेक्टर-61 आरडब्ल्यूए में गार्ड की नौकरी करने वाले अभय ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बृहस्पतिवार रात वह पांच नंबर गेट पर ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान एक मकान से स्कॉर्पियो कार में सवार होकर दो युवक आए। आरोप है कि दोनों ने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना देने के लिए चौकी प्रभारी को कई बार फोन किया, लेकिन कॉल नहीं उठाई गई। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed