Noida News: बाइक सवार बदमाशों ने युवक का मोबाइल छीना

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नोएडा। सेक्टर-67 में बाइक सवार दो बदमाश युवक का मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। घटना 15 अक्टूबर की सुबह करीब सवा सात बजे की है। पीड़ित की शिकायत पर फेज-3 थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। नोएडा निवासी ऋषभ सेक्टर-67 में एक कंपनी के पास मौजूद थे। इसी दौरान टीवीएस अपाचे बाइक पर सवार दो अज्ञात युवक उनके पास पहुंचे और मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। एसीपी दीक्षा सिंह ने बताया कि पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो