Noida News: दस बार जेल गए, फिर भी नहीं छोड़ी लूट... मुठभेड़ में दो बदमाशों के लगी गोली

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-200 से अधिक लूट और चोरी की वारदात कर चुके हैं आरोपी- 2.19 लाख रुपये, दो तमंचे और चोरी की बाइक बरामदमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर चेन स्नेचिंग व लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाशों को सेक्टर-39 थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। स्टेलर ग्रीन पार्क के पास जंगल में हुई मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। आरोपियों की पहचान दिल्ली के भजनपुरा निवासी सलमान (30) और तनवीर (37) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, दोनों 200 से अधिक लूट और चोरी की वारदात कर चुके हैं। इनके खिलाफ 94 मुकदमे दर्ज हैं और दोनों दस से अधिक बार जेल जा चुके हैं।नोएडा के एडीसीपी अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि दोनों आरोपी पांचवीं पास हैं। दिन में मैकेनिक का काम करने के बाद रात में बाइक लेकर निकलते थे और राह चलते लोगों की चेन छीनकर फरार हो जाते थे। वारदात के दौरान पहचान छिपाने के लिए वे टीशर्ट के ऊपर शर्ट पहनते थे। घटना के बाद शर्ट उतार देते थे, ताकि सीसीटीवी फुटेज में कपड़ों के आधार पर उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाए। पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों वारदात के बाद लगातार वाहन बदलकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते थे।सितंबर में एक वारदात वाले दिन उन्होंने बाइक और टैक्सी समेत पांच वाहन बदले थे। पूछताछ में आरोपियों ने दिल्ली-एनसीआर में बाइक से चेन स्नेचिंग करने की बात बताई। छीनी गई चेन राह चलते लोगों या परिचितों को बेच देते थे। इससे मिलने वाली रकम निजी खर्च और शौक पूरे करने में लगाते थे। एसीपी प्रवीण सिंह के अनुसार, बृहस्पतिवार रात सेक्टर-39 थाना पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान स्टेलर ग्रीन पार्क के पास जंगल में दोनों बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 2.19 लाख रुपये नकद, दो तमंचे, चार कारतूस और वारदात में इस्तेमाल रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बरामद हुई।