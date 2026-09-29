Noida News: गलत दिशा से आ रहे डीसीएम ने बुलेट में मारी टक्कर, प्राथमिकी दर्ज

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संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। सेक्टर-39 थाना क्षेत्र में गलत दिशा से आ रहे डीसीएम चालक ने बुलेट सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बुलेट सवार दानिश अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी टांग टूट गई और सिर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट आई हैं। घटना के बाद डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया। घायल की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।सदरपुर निवासी गुलमेहनाज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 26 सितंबर को उनके पति दानिश अहमद बुलेट से आम्रपाली सफायर सोसाइटी की तरफ से अपने घर के लिए निकले थे। दोपहर करीब डेढ़ बजे वह फतेह सिंह मार्केट के सामने पहुंचे थे। इसी दौरान गलत दिशा से आ रहे एक डीसीएम चालक ने उनकी बुलेट में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दानिश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। गुलमेहनाज के अनुसार, हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया। उन्होंने पुलिस को बताया कि टक्कर मारने वाला डीसीएम दिल्ली नंबर का था। थाना प्रभारी डी पी शुक्ला ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।