Noida News: चिल्ला से महामाया तक जाम, 50 मिनट में पार हुए वाहन

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-यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के पहले दिन डायवर्जन से कई प्रमुख मार्गों पर बढ़ा दबाव- डीएससी रोड, डी पार्क-मॉडल टाउन, कालिंदी कुंज और पर्थला मार्ग पर भी जाम में फंसे वाहनमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में शुक्रवार से शुरू हुए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का असर शहर की यातायात व्यवस्था पर भी दिखाई दिया। चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक करीब पांच किलोमीटर का रास्ता तय करने में वाहन चालकों को करीब 50 मिनट लग गए। कई जगह वाहन रेंगते नजर आए।ट्रेड शो में वीवीआईपी समेत बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने को देखते हुए यातायात पुलिस ने नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे और कार्यक्रम स्थल के आसपास वाहनों के लिए डायवर्जन लागू किया गया। चिल्ला, डीएनडी और कालिंदी कुंज की ओर से आने वाले वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से निकाला गया। इसका असर वैकल्पिक मार्गों पर भी दिखाई दिया। चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर की तरफ आने वाले मार्ग पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ गया। करीब पांच किलोमीटर के इस हिस्से को पार करने में वाहन चालकों को करीब 50 मिनट तक लग गए।