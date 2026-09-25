Noida News: दिवाली से पहले तैयार होंगे सेक्टर-94 और 132 के नए बिजलीघर

माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। विद्युत निगम के पश्चिमांचल जोन के एमडी रवीश गुप्ता ने शुक्रवार को निरीक्षण करते हुए शहर में चल रहे कार्यों की स्थिति जानी। आरडीएसएस के तहत बनाए जा रहे नए बिजलीघरों का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सेक्टर-94 और सेक्टर-132 में निर्माणाधीन 33/11 केवी बिजलीघरों का निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था को दिवाली से काम पूरा कर आपूर्ति सुचारू करने के लिए निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान एमडी ने बिजलीघरों में चल रहे निर्माण कार्य, विद्युत उपकरण और अन्य बुनियादी ढांचे की प्रगति देखी।