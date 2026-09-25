Noida News: दिवाली से पहले तैयार होंगे सेक्टर-94 और 132 के नए बिजलीघर
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 09:00 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 09:00 PM IST
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- आरडीएसएस योजना के तहत बन रहे 33/11 केवी उपकेंद्रों का एमडी ने किया निरीक्षण
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। विद्युत निगम के पश्चिमांचल जोन के एमडी रवीश गुप्ता ने शुक्रवार को निरीक्षण करते हुए शहर में चल रहे कार्यों की स्थिति जानी। आरडीएसएस के तहत बनाए जा रहे नए बिजलीघरों का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सेक्टर-94 और सेक्टर-132 में निर्माणाधीन 33/11 केवी बिजलीघरों का निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था को दिवाली से काम पूरा कर आपूर्ति सुचारू करने के लिए निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान एमडी ने बिजलीघरों में चल रहे निर्माण कार्य, विद्युत उपकरण और अन्य बुनियादी ढांचे की प्रगति देखी।
बढ़ती मांग के अनुरूप मजबूत होगी आपूर्ति : सेक्टर-94 और सेक्टर-132 में नए बिजलीघरों के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों का विद्युत वितरण नेटवर्क मजबूत होगा। इससे बढ़ती बिजली मांग के अनुरूप आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर करने में मदद मिलेगी। निर्माणाधीन बिजलीघरों के निरीक्षण के बाद एमडी ने सेक्टर-132 स्थित पुराने 33/11 केवी बिजलीघर का भी निरीक्षण किया। यहां हाल ही में 10 एमवीए का नया पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है।
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। विद्युत निगम के पश्चिमांचल जोन के एमडी रवीश गुप्ता ने शुक्रवार को निरीक्षण करते हुए शहर में चल रहे कार्यों की स्थिति जानी। आरडीएसएस के तहत बनाए जा रहे नए बिजलीघरों का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सेक्टर-94 और सेक्टर-132 में निर्माणाधीन 33/11 केवी बिजलीघरों का निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था को दिवाली से काम पूरा कर आपूर्ति सुचारू करने के लिए निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान एमडी ने बिजलीघरों में चल रहे निर्माण कार्य, विद्युत उपकरण और अन्य बुनियादी ढांचे की प्रगति देखी।
बढ़ती मांग के अनुरूप मजबूत होगी आपूर्ति : सेक्टर-94 और सेक्टर-132 में नए बिजलीघरों के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों का विद्युत वितरण नेटवर्क मजबूत होगा। इससे बढ़ती बिजली मांग के अनुरूप आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर करने में मदद मिलेगी। निर्माणाधीन बिजलीघरों के निरीक्षण के बाद एमडी ने सेक्टर-132 स्थित पुराने 33/11 केवी बिजलीघर का भी निरीक्षण किया। यहां हाल ही में 10 एमवीए का नया पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है।
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