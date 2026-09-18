Noida News: पार्किंग से बाइक, घरों से मोबाइल-लैपटॉप चोरी करने वाले तीन गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। नोएडा और सेंट्रल नोएडा जोन की अलग-अलग थाना पुलिस ने बाइक, मोबाइल और लैपटॉप चोरी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक बाल अपचारी भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक, चार मोबाइल और दो लैपटॉप बरामद किए हैं। आरोपी चोरी का सामान सस्ते दाम में राह चलते लोगों को बेच देते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके अन्य साथियों की जानकारी जुटा रही है।फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चला रहे थे चोरी की बाइक :घर से मोबाइल चोरी कर भाग रहा था किशोर :