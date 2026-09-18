Noida News: पार्किंग से बाइक, घरों से मोबाइल-लैपटॉप चोरी करने वाले तीन गिरफ्तार
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 08:47 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 08:47 PM IST
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- फेज वन, फेज दो और सेक्टर-39 थाना पुलिस की कार्रवाई, एक बाल अपचारी अभिरक्षा में
संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। नोएडा और सेंट्रल नोएडा जोन की अलग-अलग थाना पुलिस ने बाइक, मोबाइल और लैपटॉप चोरी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक बाल अपचारी भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक, चार मोबाइल और दो लैपटॉप बरामद किए हैं। आरोपी चोरी का सामान सस्ते दाम में राह चलते लोगों को बेच देते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके अन्य साथियों की जानकारी जुटा रही है।
फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चला रहे थे चोरी की बाइक : फेज-2 थाना पुलिस ने ककराला चौकी क्षेत्र में अक्षरधाम मंदिर के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान दो युवकों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक, सोरखा की तरफ से पुस्ता रोड पर बाइक से आ रहे दोनों युवक पुलिस को देखकर बाइक मोड़कर भागने लगे। शक होने पर पुलिस टीम ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। उनकी पहचान राजस्थान के डीग जिले के कुम्हेर निवासी दीपक कुमार (25) और राहुल कुमार (25) के रूप में हुई। दोनों वर्तमान में ग्रेटर नोएडा के डेरिन गांव में रह रहे थे। उनके कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की स्प्लेंडर बाइक बरामद की गई। थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों चोरी की बाइक सस्ते दाम में राह चलते लोगों को बेचते थे।
घर से मोबाइल चोरी कर भाग रहा था किशोर : सेक्टर-39 थाना पुलिस ने 17 सितंबर की रात सदरपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 17 वर्षीय बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया। पुलिस के मुताबिक, वह सेक्टर-41 चौकी के पीछे वाले रास्ते से भागने का प्रयास कर रहा था। तलाशी लेने पर उसके पास से दो मोबाइल बरामद हुए। पूछताछ में उसने दोनों मोबाइल सदरपुर स्थित एक घर से चोरी करने और उन्हें सस्ते दाम में बेचने की बात बताई। थाना प्रभारी डी पी शुक्ला ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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नोएडा। नोएडा और सेंट्रल नोएडा जोन की अलग-अलग थाना पुलिस ने बाइक, मोबाइल और लैपटॉप चोरी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक बाल अपचारी भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक, चार मोबाइल और दो लैपटॉप बरामद किए हैं। आरोपी चोरी का सामान सस्ते दाम में राह चलते लोगों को बेच देते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके अन्य साथियों की जानकारी जुटा रही है।
फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चला रहे थे चोरी की बाइक : फेज-2 थाना पुलिस ने ककराला चौकी क्षेत्र में अक्षरधाम मंदिर के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान दो युवकों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक, सोरखा की तरफ से पुस्ता रोड पर बाइक से आ रहे दोनों युवक पुलिस को देखकर बाइक मोड़कर भागने लगे। शक होने पर पुलिस टीम ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। उनकी पहचान राजस्थान के डीग जिले के कुम्हेर निवासी दीपक कुमार (25) और राहुल कुमार (25) के रूप में हुई। दोनों वर्तमान में ग्रेटर नोएडा के डेरिन गांव में रह रहे थे। उनके कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की स्प्लेंडर बाइक बरामद की गई। थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों चोरी की बाइक सस्ते दाम में राह चलते लोगों को बेचते थे।
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घर से मोबाइल चोरी कर भाग रहा था किशोर : सेक्टर-39 थाना पुलिस ने 17 सितंबर की रात सदरपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 17 वर्षीय बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया। पुलिस के मुताबिक, वह सेक्टर-41 चौकी के पीछे वाले रास्ते से भागने का प्रयास कर रहा था। तलाशी लेने पर उसके पास से दो मोबाइल बरामद हुए। पूछताछ में उसने दोनों मोबाइल सदरपुर स्थित एक घर से चोरी करने और उन्हें सस्ते दाम में बेचने की बात बताई। थाना प्रभारी डी पी शुक्ला ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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