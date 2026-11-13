Noida News: युवक को रास्ते में रोककर पीटा, बहन से भी अभद्रता

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रबूपुरा। खेत पर जा रहे युवक को रास्ते में रोककर कुछ लोगों ने गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों से पीट दिया। आरोप है कि भाई को बचाने पहुंची बहन के साथ भी आरोपियों ने अभद्रता और मारपीट का प्रयास किया। मामले में पीड़िता ने चार नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। शहीद नगर निवासी कोमल शर्मा के अनुसार, उनका भाई नकुल बुधवार की शाम करीब पांच बजे खेत पर जा रहा था। रास्ते में राहुल, अभिषेक, सतीश और कुछ अज्ञात लोगों ने उसे रोक लिया। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों से मारपीट की थाना प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला ने बताया मामले की जांच की जा रही है।