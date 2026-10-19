Noida News: जानलेवा हमला करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज

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दादरी (संवाद)। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के दुजाना गांव में घूमने गए व्यक्ति पर फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया गया। कोतवाली प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के कचैडा गांव में राकेश परिवार के साथ रहते हैं । उनके पिता ओमप्रकाश 18 अक्टूबर को सुबह के समय पैदल घूमने गए थे। जब दुजाना गांव के समीप गैस एजेंसी के सामने पहुंचे तो सुनील व उसके साथी ने फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए । घायल को उपचार के लिए गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल के पुत्र ने घटना की प्राथमिकी एक नामजद व अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई गई है।