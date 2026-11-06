Noida News: शादी का झांसा देकर नाबालिग किशोरी को ले गया युवक

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नोएडा (संवाद)। फेज-3 थाना क्षेत्र के गढ़ी चौखंडी गांव से 17 वर्षीय किशोरी लापता हो गई। पिता ने उरमान पर शादी का झांसा देकर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। गढ़ी चौखंडी में किराये पर रहने वाले पीड़ित के अनुसार, उनकी बेटी 31 अक्तूबर की दोपहर करीब दो बजे घर से बिना बताए चली गई थी। परिजनों ने उसकी तलाश की तो पता चला कि उरमान उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया है। इसके बाद से किशोरी का मोबाइल भी बंद आ रहा है। बृहस्पतिवार तक उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर पिता ने पुलिस से शिकायत की। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अपहरण और बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।