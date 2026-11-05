Noida News: बिजली चोरों को लगा जोर का झटका, 1001 पर दर्ज हुई प्राथमिकी

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- पांच किलोवाट से अधिक बिजली चोरी करने वाले 173 लोग भी कार्रवाई की जद में आए- अब तक 89 लाख रुपये की वसूली, अन्य को भेजा जा रहा धारा 3 और 5 का नोटिसऋषभ कौशलनोएडा। शहर में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ विद्युत निगम ने इस साल पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक बिजली चोरी के 1001 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। इन मामलों में 6.12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खास बात यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष में पूरे साल के दौरान भी इतनी कार्रवाई नहीं हुई थी। इस साल अब तक 89 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है।विद्युत निगम के आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिजली चोरी के 943 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इन मामलों में 5.87 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 58 अधिक मामलों में प्राथमिकी दर्ज हुई है। जुर्माने की राशि में भी 25 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है। विद्युत निगम की टीम ने बड़े पैमाने पर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज की है। पिछले वित्तीय वर्ष में पांच किलोवाट से अधिक बिजली चोरी के 130 मामले सामने आए थे। इस साल अब तक ऐसे 173 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इससे साफ है कि अधिक क्षमता की बिजली चोरी करने वालों पर भी विभाग की निगरानी बढ़ी है।