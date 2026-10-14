Noida News: सौतन को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने गला घोंटकर मारा था

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- पुलिस ने शीला को सेक्टर-88 से गिरफ्तार कियासंवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। फेज-2 थाना क्षेत्र के याकूबपुर गांव में पांच अक्टूबर को हुई मनीषा की हत्या के मामले में पुलिस ने बुधवार को आरोपी शीला कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, शीला ने पति नितिन के मनीषा से प्रेम संबंध होने के कारण ईर्ष्या में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। दोनों महिलाएं याकूबपुर में एक ही कमरे में रह रही थीं। वारदात के बाद से आरोपी फरार थी। पुलिस ने उसे सेक्टर-88 स्थित बीपीएल कट के पास से गिरफ्तार किया।पुलिस के अनुसार, पांच अक्टूबर को याकूबपुर गांव में एक महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो मृतका की पहचान कासगंज निवासी मनीषा के रूप में हुई। मकान के केयरटेकर की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई।