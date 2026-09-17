Noida News: शराब के ठेके के पास युवक से मारपीट

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नोएडा। कोतवाली सेक्टर-49 क्षेत्र में बाइक खराब होने के बाद मदद का इंतजार कर रहे युवक के साथ चार अज्ञात लोगों ने मारपीट कर दी। बरौला गांव की गली नंबर छह निवासी सोनू के मुताबिक 15 सितंबर की शाम वह बाइक से घर लौट रहे थे। बुध बाजार रोड स्थित शराब के ठेके के पास पहुंचते ही उनकी बाइक खराब हो गई। उन्होंने बाइक किनारे खड़ी की और मोबाइल से फोन कर भाई को बुलाने लगे। इसी दौरान तीन-चार युवक वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि सभी नशे की हालत में थे। एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि शकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ब्यूरो