Noida News: गोदाम से 5 एसी व बाथरूम फिटिंग्स चोरी

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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क क्षेत्र में चोरों ने स्टोर रूम से पांच स्प्लिट एसी और बाथरूम में लगी जैगुआर ब्रांड की महंगी फिटिंग्स चोरी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। शामली निवासी अनुज जावला ने पुलिस को बताया कि वह उक्त प्लॉट पर केयरटेकर के रूप में तैनात हैं। वहीं रहकर देखरेख का काम करते हैं। 2 सितंबर की रात करीब वह अपने कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान अचानक खटपट की आवाज से उसकी नींद खुल गई। बाहर निकलकर देखा तो प्लॉट के सामने एक कार, खड़ी मिली। जिसमें सवार कुछ अज्ञात लोग स्टोर रूम से एसी और बाथरूम की फिटिंग्स निकालकर चोरी कर रहे थे। वहीं कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।