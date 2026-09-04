Noida News: गैंगस्टर एक्ट के वारंटी को पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार

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माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के करीब 15 साल पुराने मामले में वांछित चल रहे वारंटी आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ न्यायालय से गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी था। पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि एएनबीडब्ल्यू और वांछित आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस की टीम ने शुक्रवार को दिल्ली के मीठापुर स्थित सिंधू पार्क रोड पर दबिश दी। यहां से हरिदत्त पांचाल निवासी दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ बीटा-2 में वर्ष 2010 में गैंगस्टर एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इस मामले में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-2 मामला विचाराधीन है। न्यायालय से आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। लंबे समय से आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे।

- 2011 से गैंगस्टर एक्ट के मामले में चल रहा था गैर जमानती वारंट, घर से दबोचा