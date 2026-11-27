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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। सूरजपुर क्षेत्र के व्हाइट हाउस अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट में फ्लैटों की बार-बार बिक्री का एक और मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर सूरजपुर कोतवाली में वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन (वीईएफ), उसके पदाधिकारियों और एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के निदेशकों समेत 11 के खिलाफ बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है।सेक्टर-100 निवासी राघव भारद्वाज (50) इसी प्रोजेक्ट में आवंटी और वीईएफ के पंजीकृत सदस्य हैं। शिकायत के अनुसार कंपनी को प्रोजेक्ट में केवल मेंटेनेंस का काम मिला था। आरोप है कि उसने वीईएफ पदाधिकारियों से मिलीभगत कर अपने ही लेटर हेड पर रसीदें जारी कीं। इसके जरिए एक ही फ्लैट कई लोगों को बेचा गया और बैंकों से लोन भी कराया गया। प्रोजेक्ट का मालिकाना हक वीईएफ अध्यक्ष के पास है, इसलिए कंपनी को फ्लैट बेचने या आवंटियों से रकम लेने का अधिकार ही नहीं था। आरोप है कि उन्होंने 33,85,981 रुपये का भुगतान किया और भारतीय स्टेट बैंक से होम लोन लेकर भी भुगतान किया। बावजूद वही फ्लैट आरोपियों ने साजिश के तहत गाजियाबाद के सुशील कुमार त्यागी और मोनिका त्यागी को दोबारा बेच दिया।