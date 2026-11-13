Noida News: बाइक सवार बदमाश ने युवक से झपटा मोबाइल

विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा। थाना बीटा-2 क्षेत्र में बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश युवक से मोबाइल झपटकर फरार हो गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। अल्फा-1 निवासी रामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि 27 अगस्त की रात वह एमएसएक्स अपार्टमेंट अल्फा होम्स के मुख्य द्वार के सामने पैदल चलते हुए मोबाइल पर बात कर रहे थे। तभी बाइक पर सवार दो अज्ञात लोग आए और उनके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। वहीं कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो