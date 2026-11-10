Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dfgs

Noida News: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की मौत

Tue, 10 Nov 2026 09:00 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 09:00 PM IST
विज्ञापन
dfgs
-कच्ची सड़क तिराहे के पास न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर तिराहे पर हुआ हादसा
विज्ञापन

-अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित, अज्ञात ट्रक चालक पर प्राथमिकी दर्ज
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो दोस्तों की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।
हरदोई के सवायजपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के अमिरता निवासी नरेंद्र सिंह (52) ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा अजीत सिंह (35) और उसका दोस्त संतोष (36) निवासी जमलापुर थाना पाली जिला हरदोई नोएडा के फेज-2 थाना क्षेत्र के याकूबपुर में गली नंबर-3 में रहते थे। दोनों 7 नवंबर की रात पल्सर बाइक से जा रहे थे। रात करीब 11:30 बजे कच्ची सड़क तिराहे पर न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर तिराहे के पास एक ट्रक के चालक ने लापरवाही और तेज गति से बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में अजीत और संतोष गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन

उन्हें इलाज के लिए कासना स्थित जिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ट्रक नंबर के आधार पर उसकी तलाश कर रही है। वहीं इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि बाइक सवार युवकों ने हेलमेट लगाया था कि नहीं। पुलिस जांच में पता चला है कि दोनों युवक फेज-2 स्थित याकूबपुर गांव में रहते थे। वहीं पास की एक निजी कंपनी में काम करते थे। दोनों किसी काम से परी चौक की तरफ जा रहे थे। वहीं कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed